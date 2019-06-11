Скачать
Вторник, 11.06.2019
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций
Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели
Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели

Мужчина на Одесчине изнасиловал беременную 18-летнюю девушку

Мужчина на Одесчине изнасиловал беременную 18-летнюю девушку
14:39 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Потерпевшая 18-летняя женщина пожаловалась полиции на совершенное половое преступление.

В городе Южный Одесской области мужчина изнасиловал беременную 18-летнюю. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Так, за помощью в полицию обратилась сама молодая женщина и сообщила, что в отношении нее совершено половое преступление. Правоохранители установили, что девушка приехала в гости к подруге из соседнего региона.

"Вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой, однако по дороге оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал", - сообщили в полиции.

Полиция установила местонахождение злоумышленника - им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление временный житель города Южный.

Как сообщил начальник сектора криминальной полиции Южненского отдела полиции Александр Мусиенко, по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 152 ч. 2 (изнасилование в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесская область, Южный, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
03 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Прогноз погоды в Украине на 11 июня: &quot;африканская&quot; жара, лишь на Западе - дожди
В Украине установится "африканская" жара
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Зеленский выступил на заседании КС
Тина Кароль похвасталась пышным бюстом
Тина Кароль похвасталась пышным бюстом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь