Сотрудников Минюста поймали на получении "отката"

Новости Украины: Во время очередного получения незаконного "транша" оперативники управления защиты экономики Киевской области поймали "за руку" сотрудников Минюста.

Сегодня, 11 июня, на получении незаконного вознаграждения были пойманы чиновники Министерства юстиции. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Представителям силовых структур удалось разоблачить и остановить коррупционную схему поставки товаров в исправительные учреждения, а также предоставление в аренду жилья.

"Руководитель одного из управлений Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции вместе со своим заместителем и начальником отдела в течении нескольких месяцев требовали и получали от предпринимателя неправомерную выгоду - 30% от суммы договоров", - говориться на сайте ведомства.

Во время получения очередного "отката" в размере 20 тысяч гривен представители Министерства были задержаны. На задержании присутствовали также следователи территориального управления ГБР г. Киева, а аткже представители военной прокуратуры.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение взятки). Также на данный момент проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.