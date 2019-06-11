Сотрудников Минюста поймали на получении "отката"

Сегодня, 11 июня, на получении незаконного вознаграждения были пойманы чиновники Министерства юстиции. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Представителям силовых структур удалось разоблачить и остановить коррупционную схему поставки товаров в исправительные учреждения, а также предоставление в аренду жилья.
"Руководитель одного из управлений Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции вместе со своим заместителем и начальником отдела в течении нескольких месяцев требовали и получали от предпринимателя неправомерную выгоду - 30% от суммы договоров", - говориться на сайте ведомства.
Во время получения очередного "отката" в размере 20 тысяч гривен представители Министерства были задержаны. На задержании присутствовали также следователи территориального управления ГБР г. Киева, а аткже представители военной прокуратуры.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение взятки). Также на данный момент проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.