Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 17 раз позиции Объединенных сил. В частности, пять раз Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Пески - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Авдеевка – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды Марьинку - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляны семь раз. В частности, у Попасной – из 122 мм артиллерии, на окраине Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Станица Луганская – из стрелкового оружия, у Гладосово – из артиллерии калибра 122 мм, вблизи Золотого - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Новолуганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на окраине Южного – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным украинской разведки 11 июня два боевика уничтожены и 7 ранены.
"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза", - добавили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Водяное – из стрелкового оружия, Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелковогооружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил у Новгородского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия, на окраине Зайцево - из 120 мм минометов.
Напомним, за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.