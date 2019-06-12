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На Закарпатье погибли 5 лесорубов, автомобиль упал в горную реку

На Закарпатье погибли 5 лесорубов, автомобиль упал в горную реку
12:50 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Возле села Тарасовка Тячевского района на Закарпатье возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пятерых лесорубов, погибших в ДТП.

Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по делу погибших лесорубов, сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

В полиции сообщили, что сообщение о перевернутом автомобиль в лесу вблизи села Тарасовка Тячевского района получили 11 июня около 19:00.

"Следственно-оперативная группа в начале села Тарасовка обнаружила тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. Кроме того, на окраине села Тарасовка, в лесном массиве в урочище "Пригидское" был обнаружен перевернутый автомобиль марки "ЗИЛ", в 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия - тело 36-летнего мужчины", - сообщили в полиции детали.

"Предварительно установлено, что автомобиль могло перевернуть в результате непогоды, а именно - ливня и подъема уровня воды", - добавили правоохранители.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевших", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе автомобиль врезался в пристройку на парковке одного из торговых центров, есть погибший и пострадавшие. По предварительной информации, водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль сначала въехал в металлический отбойник, а затем в пристройку на парковке одного из торговых центров. В результате столкновения 24-летний водитель погиб на месте происшествия. Известно, что он является гражданином другого государства. Еще четверо пассажиров - две девушки и двое юношей в возрасте от 21 до 27 лет - получили травмы различной степени тяжести.

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Закарпатье, Автомобиль упал в реку, Погибли лесорубы.
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