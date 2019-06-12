Скачать
Среда, 12.06.2019

Под Киевом на предприятии обнаружили 24 иностранцев (Видео)

Под Киевом пограничники обнаружили 24 нелегала из стран Африки и Азии на лесоперерабатывающем предприятии. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины. Миграционная служба совместно с сотрудниками погранслужбы и оперативного подразделения ОКПП Киев, а также следователи полиции и специальное подразделение ДОЗОР провели 11 июня обыск на лесоперерабатывающем предприятии в Бориспольском районе Киевской области. В ходе следственных действия правоохранители выявили 24 иностранца из Нигерии, Китая, Конго и других стран. Они прибыли в Украину под предлогом обучения, а на самом деле незаконно перерабатывали лес."Установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконной труда на территории Украины", - говорится в сообщении пограничников. Сейчас принимаются меры по депортации нелегалов и устанавливают причастных к незаконному трудоустройству лиц. Это уже не первый случай, когда в Украине используют труд прибывших в страну нелегальных мигрантов.
ГПСУ
Фото: ГПСУ
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Киев, Задержание, Видео, Нелегальные мигранты, Незаконный труд, Переработка леса.
15:38 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь