Под Киевом на предприятии обнаружили 24 иностранцев (Видео)

Под Киевом пограничники обнаружили 24 нелегала из стран Африки и Азии на лесоперерабатывающем предприятии. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины. Миграционная служба совместно с сотрудниками погранслужбы и оперативного подразделения ОКПП Киев, а также следователи полиции и специальное подразделение ДОЗОР провели 11 июня обыск на лесоперерабатывающем предприятии в Бориспольском районе Киевской области. В ходе следственных действия правоохранители выявили 24 иностранца из Нигерии, Китая, Конго и других стран. Они прибыли в Украину под предлогом обучения, а на самом деле незаконно перерабатывали лес."Установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконной труда на территории Украины", - говорится в сообщении пограничников. Сейчас принимаются меры по депортации нелегалов и устанавливают причастных к незаконному трудоустройству лиц. Это уже не первый случай, когда в Украине используют труд прибывших в страну нелегальных мигрантов.