В Херсоне фискал пытался дать взятку руководству полиции

Новости Украины: Сотрудник фискальной службы в Херсоне пытался "договориться" с руководством полиции и избежать уголовной ответственности.

Фискал пообещал вознаградить своего спасителя, если тот поможет ему в решении своих проблем. В свою очередь, капитан полиции обратился с данной информацией к сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, что в рапорте заместителя следственного отдела Херсонского отделения полиции шла речь о взятке. Ее предлагал сотрудник управления Государственной фискальной службы за помощь в закрытии уголовного дела, где он фигурирует, как обвиняемый в хранении наркотических веществ.

За спасение репутации фискал обещал "вознаграждение" в 500 долларов. "Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, Управление защиты экономики в Херсонской области ДЗЭ НПУ, ГБР, военной прокуратуры и внутренней безопасности УДФС 26-летнего старшего оперуполномоченного УДФС задержали после передачи им вышеуказанной суммы должностному лицу полиции", - сообщается на сайте Нацполиции Украины.

По данному делу уже снесены данные в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу). Производство передали на рассмотрение в территориальное управление ГБР в Мелитополе.

Обвиняемому во взяточничестве может грозить лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.