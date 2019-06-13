В Днепре разыскали ребенка, заблудившегося на затопленном участке

Новости Украины: В Днепропетровской области сотрудники полиции нашли мальчика, который заблудился на затопленном рекой участке.

Вчера, 12 июня, в Синельниковское отделение полиции поступило сообщение об исчезновении 4-летнего мальчика. Как потом оказалось, бабушка потеряла ребенка из виду, когда работала на приусадебном участке, сообщают в Нацполиции.

Родственники ребенка рассказали, что внука привезли с Киева на отдых. Сам малыш имеет нарушения психического здоровья и по имени не всегда отзывается.

Инцидент произошел вечером. Как только близкие малыша поняли, что он пропал, то пытались самостоятельно разыскать его. После часа тщетных попыток найти ребенка, бабушка обратилась к сотрудникам полиции.

Чтобы разыскать четырехлетнего мальчика, отправили практически весь личный состав Синельниковского отделения во главе с начальником Олегом Малиногой.

Также "прочесывать" местность помогли и местные жители, что позволило оперативно разыскать маленького туриста. Как оказалось, "путешественник" спрятался в высокую траву вблизи водоема и не отзывался по имени. Таким образом, полицейским удалось предупредить беду, которая могла бы случиться с ребенком.

В ведомстве призвали взрослых внимательней относиться к детям во время летних каникул, а также не оставлять их самих возле водоемов.