Бунт в одесской колонии: с осужденными жестоко обращаются

Новости Украины: В одесской колонии, где ранее произошел бунт, с осужденными жестоко обращаются, заявляют представители уполномоченного по правам человека.

Сторона омбудсмена заявляет о нечеловеческом отношении с отбывающими срок в Южной исправительно колонии Одессы. Такие выводы были сделаны после внепланового визита Александра Остапенко - представителя уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщают в УНИАН.

Согласно результатам внеочередной проверки оказалось, что в самом учреждении обстановка как среди осужденных, так и в коллективе остается критической. "Мониторинговая группа отмечает тяжелую социально-психологическую атмосферу в учреждении", - сообщается на сайте омбудсмена.

Сами же арестанты жаловались на систематические поборы, выговоры, пренебрежение со стороны администрации. После произошедшего бунта осужденные бояться, что их могут распределить по другим колониям.

Те, кто содержится на локальных участках, получают воду раз в сутки. В медчастях пациенты исправительного учреждения пьют водопроводную. Также отмечается, что наркозависимые не получают необходимую терапию при наличии лекарственных средств. По словам осужденных, лечение зубов происходит в основном в рамках хирургических вмешательств.

"Стоматологическая помощь оказывается штатным стоматологом 2 раза в неделю, впрочем, по словам осужденных, лечение предоставляется только хирургическое - удаление зубов", - говориться в заявлении представителей.

Состояние большинства помещений неудовлетворительное: душевых кабин нет, уборные либо не закрываются должным образом перегородками, либо стоят без таковых. А ремонты в жилых камерах арестантам приходиться осуществлять своими силами и средствами.

В результате мониторинга уже готовиться акт реагирования. Напомним, что 27 мая в Южной исправительной колонии Одессы произошел бунт и пожар. В результате происшествия два человека получили тяжелые ранения, еще более десяти направили на амбулаторное лечение. На следующий день был введен особый режим работы учреждения.