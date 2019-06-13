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Бунт в одесской колонии: с осужденными жестоко обращаются

Бунт в одесской колонии: с осужденными жестоко обращаются
12:25 Сегодня Телеграф Фото: pushkinska.net

Новости Украины: В одесской колонии, где ранее произошел бунт, с осужденными жестоко обращаются, заявляют представители уполномоченного по правам человека.

Сторона омбудсмена заявляет о нечеловеческом отношении с отбывающими срок в Южной исправительно колонии Одессы. Такие выводы были сделаны после внепланового визита Александра Остапенко - представителя уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщают в УНИАН.

Согласно результатам внеочередной проверки оказалось, что в самом учреждении обстановка как среди осужденных, так и в коллективе остается критической. "Мониторинговая группа отмечает тяжелую социально-психологическую атмосферу в учреждении", - сообщается на сайте омбудсмена.

Сами же арестанты жаловались на систематические поборы, выговоры, пренебрежение со стороны администрации. После произошедшего бунта осужденные бояться, что их могут распределить по другим колониям.

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Те, кто содержится на локальных участках, получают воду раз в сутки. В медчастях пациенты исправительного учреждения пьют водопроводную. Также отмечается, что наркозависимые не получают необходимую терапию при наличии лекарственных средств. По словам осужденных, лечение зубов происходит в основном в рамках хирургических вмешательств.

"Стоматологическая помощь оказывается штатным стоматологом 2 раза в неделю, впрочем, по словам осужденных, лечение предоставляется только хирургическое - удаление зубов", - говориться в заявлении представителей.

Состояние большинства помещений неудовлетворительное: душевых кабин нет, уборные либо не закрываются должным образом перегородками, либо стоят без таковых. А ремонты в жилых камерах арестантам приходиться осуществлять своими силами и средствами.

В результате мониторинга уже готовиться акт реагирования. Напомним, что 27 мая в Южной исправительной колонии Одессы произошел бунт и пожар. В результате происшествия два человека получили тяжелые ранения, еще более десяти направили на амбулаторное лечение. На следующий день был введен особый режим работы учреждения.

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Все по теме:

Одесса, Омбудсмен, Права человека, Осужденные, Людмила Денисова, Бунт, Исправительная колония.
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