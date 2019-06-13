МВД: ложные сообщения о минировании поступают из РФ

Новости Украины: Представители МВД дали оценку участившимся сообщениям о минировании объектов инфраструктуры Украины.

Серия провокационных минирований объектов в Украине началась со звонков из Российской Федерации. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

По его словам, ни одно сообщение о минировании на сегодняшний день не подтвердилось, и большинство звонков поступают из России.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил, что в Украине в последнее время повышенное количество сообщений о минировании, которые поступают из РФ и никак не подтверждаются. По его словам, почти каждый день полиция получает подобные сообщения, а общее количество достигает 55 или 77 в разных местах одного региона.

Шевченко также добавил, что все вызовы отрабатываются в штатном режиме с соответствующим использованием следственно-оперативных, взрывотехнических и кинологических подразделений МВД.