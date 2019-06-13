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Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе

Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
20:10 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: Леонид Кучма и Мирослав Лайчак на ближайшем заседании ТКГ в Минске готовятся объявить "хлебное перемирие" на Донбассе.

Встреча трехсторонней группы в Беларуси должна состояться уже 19 июня. Запланированное объявление экс-президент Украины Леонид Кучма успел обсудить с председателем ОБСЕ и главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Об этом сообщили в пресс-службе Леонида Даниловича, опубликовав информацию в соцсети.

Стороны сошлись на том, что выполнение Минских договоренностей должно касаться, в первую очередь, блока безопасности данных соглашений.

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"В этом контексте обсудили ход подготовки к так называемому "хлебному перемирию"", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе Леонида Кучмы отметили, что уже ощущается прогресс в вопросе освобождения военнопленных моряков. Единственное, чем огорчены дипломаты, так это срывом временного перемирия, которое должно было начаться 10 июля.

В завершении экс-глава и действующий представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что двусторонние действия в реализации Минских договоренностей - важная составляющая данного процесса.

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Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Соглашения, Леонид Кучма, Перемирие, Мирослав Лайчак, Минские договоренности, ТКГ.
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