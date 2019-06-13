Один из районов Донетчины остался без воды

Новости Украины: На Донетчине в Константиновском районе прекратили водоснабжение.

В Константиновском районе Донецкой области из-за долгов за электроэнергию прекратили централизованное водоснабжение.

Об этом 13 июня сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

"Централизованное водоснабжение для части Константиновского района было прекращено вследствие отключения из-за долгов за электроэнергию. Воду людям подвозят. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць", - говорится в сообщении.

Отмечено, что компания "Вода Донбасса" и департамент ЖКХ Донецкой облгосадминистрации совместно ищут альтернативные пути водоснабжения населенных пунктов.

По словам руководителя Донецкой областной ВГА Александра Куця, разработали соответствующий проект.

"Вода Донбасса" реализует его самостоятельно, но на материалы и оборудование нужно около 2 млн грн. Таких денег у компании нет. На это предусмотрены средства и в областном бюджете. Компания обратилась за помощью в район, чтобы тот приобрел материалы для выполнения работ, а сами работы компания выполнит бесплатно, но районное руководство ответило, что "денег нет", - отметил глава области.

Он надеется, что глава района и депутаты все же позаботятся о жителях своего района и финансово помогут "Воде Донбасса" запустить альтернативную систему водоснабжения ныне обезвоженных населенных пунктов.