Скачать
Пятница, 14.06.2019
Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
Выборы в Раду: Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Азар: С детства мечтал играть за Реал
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай

Один из районов Донетчины остался без воды

Один из районов Донетчины остался без воды
23:47 Чт, 13 Июнь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Донетчине в Константиновском районе прекратили водоснабжение.

В Константиновском районе Донецкой области из-за долгов за электроэнергию прекратили централизованное водоснабжение.

Об этом 13 июня сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

"Централизованное водоснабжение для части Константиновского района было прекращено вследствие отключения из-за долгов за электроэнергию. Воду людям подвозят. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць", - говорится в сообщении.

Отмечено, что компания "Вода Донбасса" и департамент ЖКХ Донецкой облгосадминистрации совместно ищут альтернативные пути водоснабжения населенных пунктов.

По словам руководителя Донецкой областной ВГА Александра Куця, разработали соответствующий проект.

"Вода Донбасса" реализует его самостоятельно, но на материалы и оборудование нужно около 2 млн грн. Таких денег у компании нет. На это предусмотрены средства и в областном бюджете. Компания обратилась за помощью в район, чтобы тот приобрел материалы для выполнения работ, а сами работы компания выполнит бесплатно, но районное руководство ответило, что "денег нет", - отметил глава области.

В Николаевской области город из-за долгов остался без воды

Он надеется, что глава района и депутаты все же позаботятся о жителях своего района и финансово помогут "Воде Донбасса" запустить альтернативную систему водоснабжения ныне обезвоженных населенных пунктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Донецкая область, ЖКХ, Константиновский район.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
02 ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
03 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
04 Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
05 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Один из районов Донетчины остался без воды
Один из районов Донетчины остался без воды
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 июня
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь