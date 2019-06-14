Начато расследование гибели двух горняков на шахте "Покровская"

Новости Украины: Стартовало досудебное расследование по факту гибели двух горняков на шахте "Покровская".

По факту гибели двух горняков на территории шахтоуправления "Покровское" проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков на территории Частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба трагических случая произошли 12 июня. Установлено, что примерно в 14:20 36-летнего горняка, который контролировал процесс доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы, прижало к стене одним из элементов секции механизированного крепления, подвешенной к дизелевозу. От травм мужчина скончался на месте.

В этот же день примерно в 20:30 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера, попал под конвейерную дробилку. Многочисленные травмы, которые он получил, также оказались смертельными.

"По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели шахтеров. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в шахтоуправлении "Покровское" назвали гибель двух работников несчастными случаями на производстве.