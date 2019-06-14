Начато расследование гибели двух горняков на шахте "Покровская"

По факту гибели двух горняков на территории шахтоуправления "Покровское" проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков на территории Частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оба трагических случая произошли 12 июня. Установлено, что примерно в 14:20 36-летнего горняка, который контролировал процесс доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы, прижало к стене одним из элементов секции механизированного крепления, подвешенной к дизелевозу. От травм мужчина скончался на месте.
В этот же день примерно в 20:30 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера, попал под конвейерную дробилку. Многочисленные травмы, которые он получил, также оказались смертельными.
"По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели шахтеров. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в шахтоуправлении "Покровское" назвали гибель двух работников несчастными случаями на производстве.