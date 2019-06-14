Скачать
Пятница, 14.06.2019
Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента
Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента
Выборы в Раду: Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Азар: С детства мечтал играть за Реал
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай

Начато расследование гибели двух горняков на шахте "Покровская"

Начато расследование гибели двух горняков на шахте "Покровская"
01:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Стартовало досудебное расследование по факту гибели двух горняков на шахте "Покровская".

По факту гибели двух горняков на территории шахтоуправления "Покровское" проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков на территории Частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба трагических случая произошли 12 июня. Установлено, что примерно в 14:20 36-летнего горняка, который контролировал процесс доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы, прижало к стене одним из элементов секции механизированного крепления, подвешенной к дизелевозу. От травм мужчина скончался на месте.

В этот же день примерно в 20:30 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера, попал под конвейерную дробилку. Многочисленные травмы, которые он получил, также оказались смертельными.

"По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

В Днепропетровской области на руднике погиб горнорабочий

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели шахтеров. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в шахтоуправлении "Покровское" назвали гибель двух работников несчастными случаями на производстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахта, Горняки, "Шахтоуправление Покровское".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
02 ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
03 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
04 Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
05 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Один из районов Донетчины остался без воды
Один из районов Донетчины остался без воды
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Интервальный бег: польза для похудения
Интервальный бег: польза для похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь