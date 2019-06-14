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В Киеве достали упавший в водоем самолет

В Киеве достали упавший в водоем самолет
05:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины: Из озера в Киеве извлекли упавший самолет.

С самого утра 13 июня проводились работы по извлечению самолета из водоема, который 7 июня потерпел аварию и упал в одно из озер рыбхоза "Нивки". Об этом сообщает  ГСЧС.

В связи с необходимостью задействовать в данной операции специалистов определенного профиля, представители аэроклуба обратились в Главное управление ГСЧС Украины в Киеве с просьбой в оказании помощи профессиональных спасателей.

Привлекались спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения, в том числе и водолазно-спасательное отделение, работали также спасатели КГГА и представители общества с ограниченной ответственностью "Автопомощь".

С целью надлежащей организации и проведения указанных мероприятий, бойцы ГСЧС провели подготовительные работы. Для большей стабилизации самолета, работники ГСЧС закрепили понтонные подушки на крыльях самолета, проводились водолазные работы по закреплению надувных подушек под хвост и двигатель самолета, а также откачивалась вода из самого воздушного судна. Кроме того, проводились работы по фиксации топливных дренажных систем. Чтобы перевернуть самолет, он был зафиксирован затяжными тросами, после чего проведены работы по дислокации воздушного транспортного средства к берегу.

Дополнительно водолазами обследовано дно для поиска оборудования самолета. Разлива горючего в озеро не обнаружено.

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Все дальнейшие действия по разборке и перевозке самолета с территории рыбхоза на аэродром "Чайка" будут проводиться работниками аэроклуба Антонова.

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Киев, Авария, Самолет, Ан-2, ГСЧС.
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