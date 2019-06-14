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Близ Марьинки ВСУ обезвредили более 40 мин ПМН-2

Близ Марьинки ВСУ обезвредили более 40 мин ПМН-2
10:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Более 40 противопехотных мин ПМН-2 иностранного производства обнаружили и обезвредили близ Марьинки бойцы 24 ОМБр.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им.короля Данила (24 ОМБр, в/ч А0998) Сухопутный войск Вооруженных сил Украины при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая обл.) обнаружили и обезвредили более 40 мин ПМН-2 иностранного производства, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В пресс-центре отметили, что согласно Оттавской конвенции применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено

ПМН-2 - противопехотная фугасная мина нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины. Мина детонирует, когда человек наступает на датчик (черный крестообразный выступление на верхней плоскости) ПМН.

"Украина имела пятый крупнейший арсенал противопехотных мин в мире (после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана), доставшийся ей в наследство от Советского Союза и насчитывал шесть миллионов мин", - напомнили в штабе ООС.

В 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию. Этот договор направлен на прекращение использования противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Последняя мина типа ПМН была ликвидирована 2003 года в Донецкой области.

"Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции", - отметили также в пресс-центре операции.

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Донбасс, ВСУ, Марьинка, ООС.
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