Командующий ООС принял в Авдеевке делегацию США

Новости Украины: Американский генерал в отставке и директор "Атлантического совета" посетили зону ООС.

Район проведения операции Объединенных сил посетил член наблюдательного совета "Атлантического совета" генерал США в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Уточняется, что встречу с американцами провел командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. Во время встречи он сообщил Петреусу и Хербсту о текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.

Также сообщается, что членам американской делегации были представлены неопровержимые доказательства российской агрессии на Донбассе.

"В частности, продемонстрированы захваченные у противника отдельные образцы вооружения и военной техники, применяемой российскими оккупационными силами на территории Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Делегация США также посетила населенный пункт Авдеевка. Там состоялась встреча с военнослужащими ВС Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником.

Кроме того, Петреус и Хербст побывали в Авдеевке у "Мемориала в честь погибших украинских военных".