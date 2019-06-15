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В одном из частных дворов в Одесской области взорвалась граната

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В одном из частных дворов в Одесской области взорвалась граната
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: В Одесской области неизвестные бросили боевую гранату во двор частного жилого дома.

В Раздельнянском районе Одесской области неизвестные бросили боевую гранату во двор частного жилого дома.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, около 3.00 во дворе частного дома в селе Лиманское произошел взрыв.

"В полицию позвонил владелец дома. На место выехала следственно-оперативная группа подразделения, взрывотехники и кинологи. Во дворе, неподалеку от забора, обнаружены следы, предварительно, от взрыва гранаты РГД-5. Изъятые с места происшествия осколки, смывы из воронки и остатки щебня направлены на экспертизу", - сообщили в главке.

Пострадавших в результате взрыва нет.

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Решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

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Полиция, Взрыв, Граната, Одесская область.
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