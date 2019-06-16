В Киеве произошел мощный взрыв

Новости Украины: В центре столицы прозвучал сильный взрыв.

В Киеве на перекрестке улиц Тургеневская и Бульварно-Кудрявская в одном из домов прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации в одной из квартир дома произошел взрыв газа. Однако неизвестно, в каком именно помещении он произошел и есть ли жертвы и пострадавшие.

На место прибыли несколько пожарных машин и полиция, сейчас на месте инцидента работают спасатели.

Напоминаем, в столице Сомали Могадишо вследствие двух взрывов в субботу, 15 июня, погибли восемь человек, по меньшей мере 16 человек получили ранения.