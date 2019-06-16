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В МинВОТ сообщили, сколько граждан погибло от мин на Донбассе

В МинВОТ сообщили, сколько граждан погибло от мин на Донбассе
13:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что с начала войны на Донбассе в результате взрывов мин погибли 977 человек, еще 1528 граждан.

С начала войны на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских, еще 1528 человек были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам главы Министерства по оккупированным территориям Вадима Черныша, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование которых может длиться десятилетиями, а постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований осложняют эту ситуацию.

Пока же, отметил министр, следует обезопасить население и помочь пострадавшим. Первоочередными мерами являются, в частности, предупреждение местных жителей о наличие заминированных территорий, их маркировка и проведения учений, особенно среди детей и юношей Черныш уточнил, что на проведение таких мероприятий в 2019 году государство впервые выделило министерству средства - 5 миллионов гривень.

Как сообщалось, 15 июня в Мариуполе при участии президента Владимира Зеленского открыли Центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для комплексных задач на море и суше пиротехнических работ и подводного разминирования. В свою очередь пресс-служба президента сообщила, что для Центра, кроме современного оборудования, закупили роботов, которые будут помогать с разминированием.

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Все по теме:

Ситуация на Донбассе, Количество погибших, МинВОТ, Взрывы мин, Количество травмированных.
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