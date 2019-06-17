Молодые офицеры: в десантно-штурмовых войсках Украины пополнение

Новости Украины: Во Львовской Нацакадемии сухопутных войск выпустили молодых офицеров, которые пополнят ряды десантно-штурмовых войск.

Около семисот выпускников академии получили звание лейтенанта. Среди них примерно полсотни офицеров прибудут в ряды десантников Вооруженных сил Украины уже в этом году. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Среди молодых офицеров есть и те, кто проходил службу в воинских частях десантно-штурмовых войск и имеет опыт выполнения боевых заданий на Востоке Украины", - отмечается на сайте ведомства.

Будущие офицеры принимали участие в заданиях по освобождению Славянска, обороняли Луганский и Донецкий аэропорта.

Так, один из выпускников, лейтенант Николай Бондаренко, успел пройти военную службу в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде, будучи солдатом. Теперь в статусе молодого офицера он направлен в Днепропетровскую область на прохождение военной службы в ряды 25-й воздушнодесантной бригады.

Офицерский состав этой же части пополнит и лейтенант Дмитрий Полищук, который в свое время воевал в составе отдельной танковой бригады.