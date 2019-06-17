На Львовщине женщина попала в реанимацию после укуса змеи

Новости Украины: Жительница Сколевского района Львовской области попала в реанимационное отделение после укуса змеи в верхнюю часть левого бедра, она в состоянии средней тяжести

Во Львовской области змея укусила женщину в ногу, после чего пострадавшая попала в реанимационное отделение больницы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"15 июня в 23:00 к спасателям поступило сообщение от дежурной Сколивской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступила женщина, 1963 года рождения, жительница с.Рыков, Сколевского района, с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

По данным медиков, состояние потерпевшей - средней тяжести.

Спасатели предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", – говорится в информации ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот. Ребенок был на праздновании дня рождения, на который для развлечения детей пригласили аниматоров из агентства "Розовый слон". В их программе были предусмотрены "веселые опыты", демонстрирующие различные "чудеса", связанные с использованием химических веществ. По данному факту подано заявление в полицию.