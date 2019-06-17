Печальная статистика: только в мае Украина потеряла 8 военных

Новости Украины: Генерал майор Игорь Танцюра сообщил, что за май 2019 года погибли 8 украинских военных, 42 были ранены и травмированы и 19 получили боевые травмы.

В мае погибли 8 украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на " Радио.Свобода".

"Количество раненых и погибших украинских военных за май 2019 года - 42 раненых и травмированных в результате боевых действий, 19 боевое травмы и 8 погибших", - говорится в ответе на запрос, который подготовил начальник штаба ООС, первый заместитель командующего Объединенных сил генерал майор Игорь Танцюра.

В то же время, в сообщении не уточняется, идет ли речь об общем числе погибших, в том числе с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя или сразу после обстрелов, данные о которых называют в ежедневных сводках пресс-центра штаба ООС.

Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур, или только Вооруженных сил, пишет издание.

Как сообщалось, в начале июня ситуация в районе проведения ООС обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии.

Напомним, за минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечается, что за это время два украинских защитника получили ранения.