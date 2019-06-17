Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия
Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия
Геращенко обратилась к нардепам: Давайте пройдем избирательную кампанию достойно
Геращенко призывала нардепов к корректности
Свитолина - седьмая ракетка мира
Свитолина - седьмая ракетка мира
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

Печальная статистика: только в мае Украина потеряла 8 военных

Печальная статистика: только в мае Украина потеряла 8 военных
13:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Генерал майор Игорь Танцюра сообщил, что за май 2019 года погибли 8 украинских военных, 42 были ранены и травмированы и 19 получили боевые травмы.

В мае погибли 8 украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на " Радио.Свобода".

"Количество раненых и погибших украинских военных за май 2019 года - 42 раненых и травмированных в результате боевых действий, 19 боевое травмы и 8 погибших", - говорится в ответе на запрос, который подготовил начальник штаба ООС, первый заместитель командующего Объединенных сил генерал майор Игорь Танцюра.

В то же время, в сообщении не уточняется, идет ли речь об общем числе погибших, в том числе с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя или сразу после обстрелов, данные о которых называют в ежедневных сводках пресс-центра штаба ООС.

Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур, или только Вооруженных сил, пишет издание.

Как сообщалось, в начале июня ситуация в районе проведения ООС обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии.

Напомним, за минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечается, что за это время два украинских защитника получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Статистика, Май, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС, Погибли 8 бойцов ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
03 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
04 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
05 День Святого Духа 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
Оккупанты запустили волну фейков против ВСУ
Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди
Прогноз погоды на 17 июня
В МОН сообщили, на какие специальности установили минимальный проходной балл
Нужен минимальный проходной балл на ряд специальностей
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь