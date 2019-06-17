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В Одесской области исчезла 11-летняя девочка: появились новые детали

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В Одесской области исчезла 11-летняя девочка: появились новые детали
17:02 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Мошенники требовали 10 тысяч долларов у матери пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая ушла на занятие танцами еще 13 июня, ее поиски продолжаются.

Мошенники пытались выманить 10 тысяч долларов у матери пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка пригласил 10 тысяч долларов США. Уже сегодня утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области", - написал Аброськин.

По словам задержанного, его товарищи по колонии попросили через "конференц-связь" связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы заработать денег, пишет первый заместитель председателя Нацполиции.

"Что дальше с ним, по моему убеждению, он за мошенничество и вымогательство денег должен поехать к своим "друзьям по совместной конференции", если это поддержит прокурор", - добавил Аброськин.

Он отметил, что поиски ребенка продолжаются.

"Еще раз обращаемся к местным жителям пгт Ивановка за помощью в предоставлении информации", - обратился первый заместитель председателя Нацполиции.

Приметы девочки: на вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие. В ходе дополнительного допроса родителей пропавшей девочки была получена уточняющая информация - в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

В четверг, 13 июня в Одесской области исчезла 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. Она пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот. Ребенок был на праздновании дня рождения, на который для развлечения детей пригласили аниматоров из агентства "Розовый слон". В их программе были предусмотрены "веселые опыты", демонстрирующие различные "чудеса", связанные с использованием химических веществ. По данному факту подано заявление в полицию.

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Мошенники, Одесская область, Выкуп, Пгт Ивановка, Дарья Лукьяненко, Пропала 11-летняя девочка.
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