Скачать
Вторник, 18.06.2019
Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину
Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину
Зеленский предложил посетить Крым и Донбасс тем, кто за снятие санкций с РФ
Зеленский обратился к выступающим за снятие санкций с РФ
Стало известно, почему Платини был взят под стражу
Стало известно, почему Платини был взят под стражу
Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото
Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото

Представители СММ ОБСЕ зафиксировали обстрел оккупантами дома в Донецке

Представители СММ ОБСЕ зафиксировали обстрел оккупантами дома в Донецке
16:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Наблюдатели СММ ОБСЕ в Донецке зафиксировали обстрел жилого дома, который был осуществлен оккупантами из автоматического гранатомета АГС-17.

В Донецке представители СММ ОБСЕ зафиксировали пробоины в жилом доме, вызванные обстрелами из автоматического гранатомета АГС-17. В то же время подчеркивается, что расположение украинских позиций значительно превышает максимальную дальность стрельбы из этого оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 17 июня, отмечено, что 14 июня был совершен обстрел жилого дома в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка. В частности, наблюдатели зафиксировали около 20 пробоин в стене и деревянных оконных рамах, по их оценке, они возникли недавно. Кроме того, группа наблюдателей установила, что дерево, которое находилось рядом с домом, было местом огневого поражения. Жительница дома рассказала, что взрыв произошел утром 14 июня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все вышеупомянутые повреждения вызваны попаданием снаряда, выпущенного из автоматического гранатомета с северо-западного направления. Украинская сторона СЦКК подробно изучила информацию, изложенную в отчете, а также порядок размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований РФ. "Есть все основания утверждать, что данный обстрел осуществлен с целью дискредитации ВС Украины", - сообщили в штабе ООС. По их словам, подтверждением указанного является тот факт, что максимальная дальность стрельбы примененного вооружения АГС-17 не превышает 2100 метров, а позиции ВС Украины от поврежденного дома находятся на расстоянии более 3,4 км.

Кроме того, в отчете говорится, что 16 июня в Золотом-5, на территории, не подконтрольной правительству Украины, СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел многоэтажного дома. Вследствие огня из крупнокалиберного пулемета в окне одной из квартир образовалось две пробоины. "Отмечаем, что ВС Украины отношения к повреждению здания не имеют. Поскольку характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения дома с применением стрелкового оружия. Кроме того, расстояние от ближайших позиций украинских защитников к поврежденному дому составляет более 4,4 км", - сообщают в пресс-службе. В штабе также отметили, что такое расстояние недостижимо для полета пуль стрелкового оружия, в то время как расстояние до позиций ВФ РФ составляет 1,6 км.

Штаб ООС: За минувшие сутки один военный получил боевые травмы

Указанные факты свидетельствуют, что российско-оккупационные войска в очередной раз пытаются свои преступные действия перевести на военнослужащих ВСУ, сообщают в пресс-службе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Боевики, СММ ОБСЕ, Обстрел жилого дома, Автоматический гранатомет АГС-17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
03 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
04 Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
05 Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ: Главная задача новой программы МВФ - пополнение резервов
НБУ: Главная задача новой программы МВФ - пополнение резервов
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
В ООН спрогнозировали, как вырастет население Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек
Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь