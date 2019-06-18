Представители СММ ОБСЕ зафиксировали обстрел оккупантами дома в Донецке

Новости Украины: Наблюдатели СММ ОБСЕ в Донецке зафиксировали обстрел жилого дома, который был осуществлен оккупантами из автоматического гранатомета АГС-17.

В Донецке представители СММ ОБСЕ зафиксировали пробоины в жилом доме, вызванные обстрелами из автоматического гранатомета АГС-17. В то же время подчеркивается, что расположение украинских позиций значительно превышает максимальную дальность стрельбы из этого оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 17 июня, отмечено, что 14 июня был совершен обстрел жилого дома в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка. В частности, наблюдатели зафиксировали около 20 пробоин в стене и деревянных оконных рамах, по их оценке, они возникли недавно. Кроме того, группа наблюдателей установила, что дерево, которое находилось рядом с домом, было местом огневого поражения. Жительница дома рассказала, что взрыв произошел утром 14 июня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все вышеупомянутые повреждения вызваны попаданием снаряда, выпущенного из автоматического гранатомета с северо-западного направления. Украинская сторона СЦКК подробно изучила информацию, изложенную в отчете, а также порядок размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований РФ. "Есть все основания утверждать, что данный обстрел осуществлен с целью дискредитации ВС Украины", - сообщили в штабе ООС. По их словам, подтверждением указанного является тот факт, что максимальная дальность стрельбы примененного вооружения АГС-17 не превышает 2100 метров, а позиции ВС Украины от поврежденного дома находятся на расстоянии более 3,4 км.

Кроме того, в отчете говорится, что 16 июня в Золотом-5, на территории, не подконтрольной правительству Украины, СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел многоэтажного дома. Вследствие огня из крупнокалиберного пулемета в окне одной из квартир образовалось две пробоины. "Отмечаем, что ВС Украины отношения к повреждению здания не имеют. Поскольку характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения дома с применением стрелкового оружия. Кроме того, расстояние от ближайших позиций украинских защитников к поврежденному дому составляет более 4,4 км", - сообщают в пресс-службе. В штабе также отметили, что такое расстояние недостижимо для полета пуль стрелкового оружия, в то время как расстояние до позиций ВФ РФ составляет 1,6 км.

Указанные факты свидетельствуют, что российско-оккупационные войска в очередной раз пытаются свои преступные действия перевести на военнослужащих ВСУ, сообщают в пресс-службе.