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СБУ в Киеве накрыла конвертационный центр с общим оборотом в 300 млн грн

СБУ в Киеве накрыла конвертационный центр с общим оборотом в 300 млн грн
17:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ прекратила в Киеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

В Киеве сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины была прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в "тень" средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет", - сообщает во вторник пресс-центр спецслужбы.

Во время обысков офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

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"По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "вывести в тень" примерно триста миллионов гривен. Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного локализована", - говорится в сообщении.

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Киев, СБУ, Криминал, Конвертцентр.
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