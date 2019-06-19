Суд взял под стражу лесника, который на Житомирщине подстрелил из ружья мальчика

Новости Украины: Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Суд взял под стражу лесника, который на Житомирщине ранил из огнестрельного оружия 12-летнего подростка. Об этом сегодня сообщили в Хмельницком горрайонном суде, который и вынес соответствующее решение.

"Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога 49-летнему жителю Житомирской области, который подозревается в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и покушении на убийство малолетнего", - говорится в постановлении суда.

Мужчина подозревается в том, что на чердаке дома, где проживает его мать, нашел нарезное огнестрельное оружие марки "ТОЗ-8" и патроны к нему. Имея при этом возможность добровольно их сдать правоохранителям, мужчина незаконно перенес их домой, где и хранил."Подозреваемый зарядил ружье, зная и понимая, что по траектории выстрела находится домохозяйство потерпевших, произвел выстрел в их направлении, в результате чего пуля попала в малолетнего, причинив непроникающее огнестрельное ранение левой половины грудной клетки. Мальчик остался жив", - говорится в решении суда.

Как сообщили на Житомирщине прооперировали 12-летнего подростка, которого из охотничьего ружья подстрелил сосед. В с. Пятка Чудновского района Житомирщины 12 июня местный житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберного ружья. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился на своем дворе.