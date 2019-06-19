Скачать
Среда, 19.06.2019
Гройсман сообщил, что закон запрещает приватизацию ГТС
Гройсман сообщил, что закон запрещает приватизацию ГТС
Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Мякушко - лучший футболист Карпат в сезоне-2018/19
Мякушко - лучший футболист Карпат в сезоне-2018/19
Приметы и обряды на 19 июня - День Иллариона
Приметы и обряды на 19 июня - День Иллариона

Суд взял под стражу лесника, который на Житомирщине подстрелил из ружья мальчика

Суд взял под стражу лесника, который на Житомирщине подстрелил из ружья мальчика
07:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Суд взял под стражу лесника, который на Житомирщине ранил из огнестрельного оружия 12-летнего подростка. Об этом сегодня сообщили в Хмельницком горрайонном суде, который и вынес соответствующее решение.

"Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога 49-летнему жителю Житомирской области, который подозревается в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и покушении на убийство малолетнего", - говорится в постановлении суда.

Мужчина подозревается в том, что на чердаке дома, где проживает его мать, нашел нарезное огнестрельное оружие марки "ТОЗ-8" и патроны к нему. Имея при этом возможность добровольно их сдать правоохранителям, мужчина незаконно перенес их домой, где и хранил."Подозреваемый зарядил ружье, зная и понимая, что по траектории выстрела находится домохозяйство потерпевших, произвел выстрел в их направлении, в результате чего пуля попала в малолетнего, причинив непроникающее огнестрельное ранение левой половины грудной клетки. Мальчик остался жив", - говорится в решении суда.

Как сообщили  на Житомирщине прооперировали 12-летнего подростка, которого из охотничьего ружья подстрелил сосед. В с. Пятка Чудновского района Житомирщины 12 июня местный житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберного ружья. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился на своем дворе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Житомирщина, стража, лесник, Мужчина стрелявший в мальчика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
02 Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
03 Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
04 Разумков: В список "Слуги народа" вошли эффективные люди и избирательная команда
05 Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы
День в ООС: Оккупанты применили запрещенное оружие
Ученые назвали рецепт лучшего напитка для поддержания организма в жару
Ученые назвали рецепт лучшего напитка для поддержания организма в жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь