Скачать
Среда, 19.06.2019
Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
Разумков: В список "Слуги народа" вошли эффективные люди и избирательная команда
Разумков: В список "Слуги народа" вошли эффективные люди и избирательная команда
Мякушко - лучший футболист Карпат в сезоне-2018/19
Мякушко - лучший футболист Карпат в сезоне-2018/19
Зарубежные звезды, мало изменившиеся за 10 лет (Фото)
Зарубежные звезды, мало изменившиеся за 10 лет (Фото)

В Николаеве водитель "скорой" сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Николаеве водитель "скорой" сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
05:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Девочка была доставлена в больницу, где после оказания медицинской помощи ее отпустили домой, существенных травм ребенок не получил.

В Николаеве на пересечении улиц Херсонское шоссе и Г. Свиридова, автомобиль частной скорой помощи сбил на пешеходном переходе 6-летнего ребенка.

Как сообщили в местной полиции, женщина с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу, когда водитель совершил наезд на девочку и поехал дальше, не остановившись.

Правоохранители, к которым обратилась женщина, оказали ребенку первую помощь, догнали водителя и вернули на место происшествия, вызвав специалистов отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет решаться вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
02 Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
03 Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
04 Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии
05 Председатель ЦИК заявила, что Конституционный суд не сможет остановить выборы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы
День в ООС: Оккупанты применили запрещенное оружие
Ученые назвали рецепт лучшего напитка для поддержания организма в жару
Ученые назвали рецепт лучшего напитка для поддержания организма в жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь