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В Одессе застройщики пытаются отсудить территорию военного аэродрома

В Одессе застройщики пытаются отсудить территорию военного аэродрома
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Приморский районный суд Одессы отказался отменить решение Одесского горсовета о застройке территории военного аэродрома «Школьный»

Приморский районный суд города Одессы во время заседания 18 июня отказался отменить решение Одесского горсовета о застройке территории военного аэродрома "Школьный", где базируются истребители и дислоцируются самолеты стран НАТО.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" на странице Facebook.

"Это дело слушалось полтора года. По словам адвоката Михаила Кузаконя, за это время в одесской мэрии якобы появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Руководство воинской части готовит документы на обжалование этого решения суда, и процесс подачи апелляции начался уже сегодня. Воздушное командование "Юг" неоднократно заявляло, что сам факт даже попытки отчуждения территории стратегического военного аэродрома никак не может быть законным в стране, ведущей войну. Но в одесской мэрии и у заказчиков застройки территории военного аэродрома, судя по всему, совершенно противоположный взгляд на вопрос государственной безопасности страны", - говорится в сообщении.

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В различных судах и СМИ неоднократно отмечалось, что аэродром "Школьный" на сегодня единственный полностью боеспособный военный аэродром на юге Украины, где базируются истребители, которые несут боевое дежурство по охране южных воздушных рубежей государства. Этим аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы Украины, авиация ДСНС и ВМСУ, военный авиационный завод. Здесь, во время проведения международных учений, дислоцируются самолеты стран НАТО, он регулярно принимает самолеты с ранеными в зоне проведения ООС.

"Но, судя по всему, желание заработать миллионы долларов в незаконном захвате территории военного аэродрома значительно превышает все эти аргументы, понимает любой рядовой гражданин Украины, если он является патриотом своего государства. Мы уверены, что этим, мягко говоря, сомнительным решением суда, это дело отнюдь не заканчивается", - говорится в сообщении Воздушного командования "Юг".

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Строительство, Одесса, Суд, Военный аэродром.
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