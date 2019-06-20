Сутки на Донбассе: Погиб украинский военный, еще двое ранены

Новости Украины: За минувшие сутки, 19 июня, боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, по украинские позиции были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего погиб украинский военнослужащий, один получил ранения и еще один - боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевик 14 раз обстрелял позиции ООС: район Новотроицкое - из гранатометов различных систем; дважды Лебединское - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка - из стрелкового оружия; два раза Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза по окраине Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Павлополь - из автоматических гранатометов; дважды Богдановку - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраину Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 10 раз: в районе Новозвановки - из автоматическим гранатометов; возле Луганского - из автоматических гранатометов; Зайцево - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Попасное - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Светлодарск - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; два раза район Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным украинской разведки 19 июня один боевик уничтожен и один ранен.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил… один украинский военнослужащий получил ранения", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" боевики совершили один обстрел позиций ООС: вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики один раз обстрелял позиции ООС: окраину Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.