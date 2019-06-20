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В Черкассах после месяца комы скончался журналист Вадим Комаров

В Черкассах после месяца комы скончался журналист Вадим Комаров
10:51 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: В Черкассах через полтора месяца комы скончался журналист Вадим Комаров, которого было произведено покушение.

Известный в городе журналист Вадим Комаров пролежал в коме с 4 мая, но так и не придя в сознание, умер в ночь с 19 на 20 июня. Об этом сообщается в местных СМИ.

Черкасский адвокат Валерий Макеев сообщил печальную весть на своей странице в соцсети. "Ушел из жизни знаковый журналист. Преждевременно. Слишком преждевременно. (...) Его прямые репортажи и горячие новости Черкасс собирали десятки тысяч просмотров неравнодушных", - сказано в сообщении.

После случившегося нападения, которое не смог пережить Комаров, никого из причастных к делу не нашли, заявляет представитель Фемиды.

Покушение на жизнь Вадима Комарова случилось утром 4 мая. В результате удара тупым предметом по голове мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, пережил две операции, впал в кому. Врачи не давали никаких прогнозов. Чуть позже на лечение журналиста начали собирать деньги.

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На нападение независимого представителя СМИ отреагировали в НСЖУ. Там не только осудили убийство Комарова, но и озвучили версии нападения.

"Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы", - заявил в своей публикации в соцсети Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

После случившегося правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту покушения на жизнь человека. Теперь дело обязаны переквалифицировать на убийство. Сотрудники следственных органов рассматривают три версии преступления: профессиональная деятельность, конфликт интересов между жертвой и нападающим, нападение из корыстных целей.

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Черкассы, Журналист, Расследование, Убийство журналиста, Версии убийства, Вадим Комаров.
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