Убийство 11-летней девочки в Одесской области: новые подробности убийства

Новости Украины: Согласно информации, подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко 22-летний парень нигде не работал и увлекался компьютерными играми.

Одиннадцатилетнюю Дарью Лукьяненко, которая 13 июня исчезла в селе Ивановка Одесской области, убили вскоре после похищения. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня мы понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что для поисков девочки была проделана колоссальная работа. Найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13.06.2019. Правоохранители опросили более 2000 жителей поселка, провели осмотр тысячи квадратных метров местности, подчеркнул он.

Поэтому заместитель председателя Нацполиции поблагодарил жителей Ивановки, а также начальника криминальной полиции ГУНП в Одесской области Сергея Дьорова, заместителя начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Прудченко, всех руководителей оперативных подразделений Национальной полиции Украины.

Во время допроса сам Тарасов признался полицейским, что сначала душил 11-летнюю девочку в коридоре Душил, раздел и бросил в яму: подозреваемый рассказал, как убивал Дарью Лукьяненко , затем раздел, но вроде ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело пропавшей в Одесской области Дарьи Лукьяненко было найдено с ножевыми ранениями.

Родители подозреваемого работают на рынке в Ивановке. Рядом имели свою палатку и родители убитой Дарьи. По словам селян, в день исчезновения девочки он помогал своим родителям. Также он иногда мог подрабатывать грузчиком у родных 11-летней Дарьи. Но на девочку, если они случайно встречались, не обращал никакого внимания, пишут местные издания.

Вместе с тем, мать подозреваемого рассказывала, что в день исчезновения ребенка Николай сходил в душ, играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках. Женщина также активно приобщалась к поискам пропавшей девочки и до сих пор не верит, что ее сын убил Дарью. По словам следователя, родители подозреваемого, и действительно, скорее всего, не знали о преступлении сына.

Как сообщалось, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня исчезла по дороге из дома в танцевальный кружок. К ее поискам приобщались жители села, волонтеры, полицейские, военнослужащие Нацгвардии, работники ГСЧС. Были привлечены кинологи, водолазы, авиация. Вечером 19 июня тело девочки было найдено в одном из домовладений Ивановки. Владельца дома подозревают в изнасиловании и убийстве.