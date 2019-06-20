Студенты собрались у здания КНУ с плакатами "Портнов, пора в Ростов"

Около 200 студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко участвуют в акции протеста против назначения заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова преподавателем на кафедру конституционного права.
Как передает корреспондент , студенты и общественные активисты собрались на лестнице возле красного корпуса.
Они держат в руках плакаты: «Портнов, пора в Ростов», «Место Портнова - в тюрьме, а не в университете», «Сегодня - Портнов, завтра - Янукович».
Также надписи на плакатах касаются и ректора вуза Леонида Губерского, в частности на одном из плакатов написано «Губерский = Путин».
Участники акции требуют отменить приказ о трудоустройстве Портнова на должность профессора кафедры конституционного права и призывают Губерского публично извиниться за назначение Портнова.
Следует отметить, что центральный вход в здание университета уже закрыт.