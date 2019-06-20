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Студенты собрались у здания КНУ с плакатами "Портнов, пора в Ростов"

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Студенты собрались у здания КНУ с плакатами "Портнов, пора в Ростов"
19:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Студенты Киевского национального университета Шевченко против назначения Андрея Портнова преподавателем.

Около 200 студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко участвуют в акции протеста против назначения заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова преподавателем на кафедру конституционного права.

Как передает корреспондент , студенты и общественные активисты собрались на лестнице возле красного корпуса.

Они держат в руках плакаты: «Портнов, пора в Ростов», «Место Портнова - в тюрьме, а не в университете», «Сегодня - Портнов, завтра - Янукович».

Также надписи на плакатах касаются и ректора вуза Леонида Губерского, в частности на одном из плакатов написано «Губерский = Путин».

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Участники акции требуют отменить приказ о трудоустройстве Портнова на должность профессора кафедры конституционного права и призывают Губерского публично извиниться за назначение Портнова.

Следует отметить, что центральный вход в здание университета уже закрыт.

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Киев, Протесты, Андрей Портнов, КНУ.
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