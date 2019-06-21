Россия может перебросить в оккупированный Крым еще 7-10 тысяч военных

Новости Украины: РФ сосредоточила в Крыму 30 тыс. военных и планирует увеличить контингент еще на 7-10 тыс.

Российская Федерация сосредоточила во временно оккупированном Крыму 30 тыс. военных и до 2025 года планирует увеличить контингент еще на 7-10 тыс.

Об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности заместителя командира Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого на информационный запрос УНИАН.

"За период аннексии Крыма российское командование развернуло на полуострове межвидовую группировку, общая численность которой на сегодняшний день превышает 30 тысяч человек", - говорится в ответе.

Также отмечается, что до 2025 года не исключается увеличение численности группировки на 7-10 тыс. человек.

Кроме того, Российская Федерация в течение 2018 года в рамках перевооружения на территории оккупированного Крыма развернула три дивизиона зенитно-ракетной системы С-400.

"В 2018 году в рамках перевооружения 31 дивизии ПВО 4 армии ВГИС и ПВО Южного военного округа Российская Федерация развернула на территории оккупированного Крыма три дивизиона, на вооружении которых состоят зенитно-ракетные системы С-400", - говорится в ответе.

Также отмечается, что во время военных учений, проводимых на территории оккупированного Крыма, а также в акватории и воздушном пространстве Черного моря, российское командование временно перебрасывает на полуостров самолеты различных типов из аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

"Последним таким мероприятием было проведение в период 24 мая - 8 июня этого года авиационных соревнований "Авиадартс-2019", в которых принимали участие более 50 самолетов различных типов (в том числе до 30 единиц с территории России). После завершения соревнований всё не крымские самолеты вернулись в свои пункты постоянного базирования"- добавили в разведке.