Уроженец РФ за развращение малолетней девочки получил 5 лет

Новости Украины: В г. Боярка Киево-Святошинского района приговорили к 5 годам тюремного срока мужчину за развращение 7-летней девочки.

За развращение 7-летней девочки уроженца Российской Федерации приговорили к 5 годам реального лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

По данным прокуратуры, 45-летний уроженец Российской Федерации с лета 2017 года по осень 2018 года проживал в г. Боярка Киево-Святошинского района у своего товарища, который был отцом потерпевшей малолетней девочки.

В течение указанного периода преступник, убеждаясь, что за ним никто не наблюдает, с целью удовлетворения своей половой страсти периодически совершал физические развратные действия в отношении ребенка, с которой проживал в одном доме.

После того, как родители девочки догадались о таких действиях своего товарища и обратились в полицию, злоумышленник сразу был задержан и арестован.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины, а именно развратные действия в отношении малолетнего.

Киево-Святошинской местной прокуратурой в суде доказана вина человека в инкриминируемом преступлении. Судом указанного преступника признан виновным и осужден к наказанию в виде 5 лет реального лишения свободы.