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Уроженец РФ за развращение малолетней девочки получил 5 лет

Уроженец РФ за развращение малолетней девочки получил 5 лет
05:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В г. Боярка Киево-Святошинского района приговорили к 5 годам тюремного срока мужчину за развращение 7-летней девочки.

За развращение 7-летней девочки уроженца Российской Федерации приговорили к 5 годам реального лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

По данным прокуратуры, 45-летний уроженец Российской Федерации с лета 2017 года по осень 2018 года проживал в г. Боярка Киево-Святошинского района у своего товарища, который был отцом потерпевшей малолетней девочки.

В течение указанного периода преступник, убеждаясь, что за ним никто не наблюдает, с целью удовлетворения своей половой страсти периодически совершал физические развратные действия в отношении ребенка, с которой проживал в одном доме.

После того, как родители девочки догадались о таких действиях своего товарища и обратились в полицию, злоумышленник сразу был задержан и арестован.

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Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины, а именно развратные действия в отношении малолетнего.

Киево-Святошинской местной прокуратурой в суде доказана вина человека в инкриминируемом преступлении. Судом указанного преступника признан виновным и осужден к наказанию в виде 5 лет реального лишения свободы.

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Прокуратура, Полиция, Срок, Развращение.
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