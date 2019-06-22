На Прикарпатье молния убила троих мужчин

Новости Украины: В Ивано-Франковской области молния попала в остановку, в результате чего погибло 3 человека.

В пятницу вечером, 21 июня, в селе Бенькивци Рогатинского района Ивано-Франковской области трое жителей Львовской области погибли от удара молнии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области. Молния попала в остановку из металлических конструкций, где находились пять человек.

В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы. Погибшие 1954, 1963 и 1985 годов рождения приехали к родственникам из Львовской области. Получившие травмы две женщины - местные жительницы, они госпитализированы.

Одна из пострадавших, которая стояла чуть дальше от остальных, объяснила, что от удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали. По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.