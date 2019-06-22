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В двух областях Украины остаются подтопленными 50 домохозяйств

В двух областях Украины остаются подтопленными 50 домохозяйств
08:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 50 домохозяйств и 15 приусадебных участков.

По состоянию на утро субботы в Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 50 домохозяйств и 15 приусадебных участков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 (в Херсонской области – ред.) 22 июня во пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 50 (было 252) домохозяйств, из них 1 (было 69) жилой дом. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром

В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов Львовской области.

"По состоянию на 7:00 22 июня остаются подтопленными 15 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает", - отметили в ГСЧС.

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Львовская область, Херсонская область, ГСЧС.
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