Харьковчане пикетировали консульство РФ (Видео)

Новости Украины: Вечером 21 июня в Харькове под стенами российского консульства прошел пикет в поддержку Грузии.

Вечером 21 июня несколько десятков человек (преимущественно харьковчане, а также представители грузинской диаспоры) провели пикет перед российским консульством в Харькове.

Митингующие вышли с украинскими и грузинскими флагами, плакатами с надписями "Украина и Грузия вместа", "Я из Грузии и моя страна оккупирована Россией", "Россия - оккупант", а также исполнили гимны Украины и Грузии.

Акция прошла под присмотром сотрудников полиции, однако каких-либо нарушений не зафиксировано.

Напомним, сегодня в Тбилиси продолжаются протесты, однако численность их участников снизилась.