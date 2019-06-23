Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"

Новости Украины: На Киевщине на выборах в Верховную Раду баллотируется ряд кандидатов с идентичной фамилией.

В одномандатном избирательном округе №92 на Киевщине на досрочных выборах в Верховную Раду баллотируется ряд кандидатов с одинаковой фамилией.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на ЦИК.

“На округе баллотируется народный депутат Виталий Гудзенко и двое людей с идентичным именем и фамилией. Кроме того, на том же округе выдвигается бывший прокурор Александр Ференец. У двоих других кандидатов с такой фамилией также идентичное имя”, - говорится в сообщении.

“Известно, что в Украине действительно существует нечестная избирательная технология - регистрировать “двойников” с одинаковыми фамилиями и именами. Ее цель - ввести в заблуждение невнимательного избирателя, который может ошибочно отдать голос не за того человека, за которого собирался голосовать. Нередко оказывается, что “двойником” известного политика становится человек с такой же фамилией, впрочем, о его деятельности и кем является этот человек - публично неизвестно ничего", - прокомментировал ситуацию координатор Гражданской сети ОПОРА в Закарпатской области Ярослав Гулан.

Он отметил, что поскольку имена размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, избирателям нужно быть очень внимательными и тщательно вычитывать сопутствующую информацию о кандидатах.