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В центре Киева пройдет Марш равенства "КиевПрайд 2019" (Видео)

В центре Киева пройдет Марш равенства "КиевПрайд 2019" (Видео)
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Киеве сегодня, 23 июня, пройдет Марш равенства "КиевПрайд 2019"., в связи с этим в столице будет ограничено движение по центральным улицам.

В Киеве перекрыто несколько центральных улиц в связи с проведением 23 июня Марша равенства "КиевПрайд 2019". Проведение Марша равенства "Киевпрайд 2019" запланировано на 10 часов.

Участники марша будут собираться возле Национальной оперы, деталей маршрута не сообщают в целях безопасности. В связи с этим в полиции предупреждали, что в Киеве ограничат движение по центральным улицам города путем проведения марша. До 18:00 23 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта" (электропоезда будут проходить их без остановок). До окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метрополитена "Театральная" (будет работать в режиме пересадочного узла). 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

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Как ранее сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, в Киеве во время проведения марша "КиевПрайд" все подразделения системы Министерства внутренних дел будут привлечены к патрулированию города.

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Киев, Видео, Прямая трансляция, Марш равенства, КиевПрайд 2019, Как проходит.
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