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Князев назвал сроки назначения руководителя полиции Киевской области

Князев назвал сроки назначения руководителя полиции Киевской области
15:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в ближайшие дни обсудит с главой МВД Украины Арсеном Аваковым назначение нового главы полиции Киевщины.

Глава Национальной полиции Сергей Князев намерен в ближайшее время согласовать назначение нового руководителя полиции Киевщины с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом Князев заявил на брифинге в воскресенье.

Отвечая на вопрос по делу о гибели 5-летнего мальчика на Киевщине, он отметил, что работники Департамента внутренней безопасности НПУ сопровождают Государственное бюро расследований в расследовании этого правонарушения, и "все, что требует от нас следствие, мы немедленно выполняем".

"О работе с личным составом. Со дня на день исполняющий обязанности руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад, это будет на следующей неделе, с окончанием служебного расследования, которое проводило как Главное управление полиции Киевской области, так и с привлечением специалистов из Национальной полиции. Мы определимся с превентивными мерами по работе с личным составом в Переяславском кустовом отделе полиции, и в целом в полиции Киевщины. И видимо анонсируем обществу представление нового руководителя полиции Киевщины, назначение которого на неделе намерен согласовать с министром и подпишу приказ о назначении руководителя полиции Киевщины", - уточнил Князев.

По его словам, "мы считаем, что два человека причастны к этому событию".

"Но, пожалуйста, относительно комментария о ходе расследования - к ГБР, это их сегодня юридическая парафия", - отметил глава Нацполиции.

Как сообщалось, 31 мая в Переяславе-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего Кирилла Тлявова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

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У мальчика обнаружили огнестрельное ранение головы. Вскоре задержали двух подозреваемых - работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровца и Ивана Приходько. Оба на время инцидента находились не на службе и, по предварительным данным, были в нетрезвом состоянии. В понедельник, 3 июня, мальчик скончался в больнице. Голосеевский райсуд Киеве 4 июня избрал Петровцу и Приходько меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Арсен Аваков, Кандидатура, Новый, Обсуждение, Сергей Князев, Руководитель полиции Киевской области.
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