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Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода

Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
16:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Жителей Киевской области предупредили, что до конца суток 23 июня ожидаются грозы, град и шквалы, а 24 июня также в западных, северных и центральных областях.

Грозы, град и шквалы ожидаются на территории Киевской области и по Украине в ближайшие часы и до конца суток 23 июня, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно сообщению, местами ожидаются шквалы 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

В понедельник, 24 июня, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами также ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что в ночь на 23 июня обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях в связи со сложными погодными условиями.

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"В ночь с 22 на 23 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 65 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Винницкая - 12 и Житомирская - 53", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 июня в с. Майдан Винницкого района в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 11 жилых домов и 2 частных хозяйственных зданий, повалены 3 дерева. Отмечается, что пострадавших в результате стихии нет. Для уборки деревьев от ГСЧС привлекалось 5 чел. л/с и 1 ед. техники.

Напомним, в селе Беньковцы Ивано-Франковской области: молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы. 

Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

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Киевская область, Град, Предупреждение, ГСЧС, Грозы, Шквалы.
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