Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея

За сутки на Донбассе ранены три военных ВСУ

За сутки на Донбассе ранены три военных ВСУ
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки 23 июня оккупанты совершили 34 обстрела украинских позиций, ранены три украинских военнослужащих.

За минувшие сутки ранены три украинских военнослужащих получили в результате 34 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... За прошедшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в обнародованной в понедельник утром сводке на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя - из миномета калибра 120 мм, четыре раза в районе н.п. Авдеевка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пять раз окраину Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Песков - из автоматических гранатометов, неподалеку Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, дважды окраину Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Широкино – из стрелкового оружия, вблизи Опытного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз в районе н.п. Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Южного – из автоматических гранатометов, вблизи Майских - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, пять раз окраину Новолуганского - из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе н.п. Майорского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Счастьф - из автоматических гранатометов, в районе Н.П. Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Луганска - из гранатометов различных систем, трижды окраину Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 23 июня два боевика уничтожены и еще двое ранены.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Силовики Украины и США обменялись опытом в проведении спецопераций

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Водяное - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой – из миномета калибра 120 мм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Обстрелы, НВФ, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС, Ранены три бойца ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
02 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
03 Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
04 Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь