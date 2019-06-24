Скачать
Понедельник, 24.06.2019
ЦИК на этой неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы и обнародует списки
ЦИК на этой неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы и обнародует списки
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
Ефим Конопля: Мама около 15 лет в армии, жаль, что мы видимся мало
Ефим Конопля: Мама около 15 лет в армии, жаль, что мы видимся мало
Петров пост 2019: что категорически нельзя делать
Петров пост 2019: что категорически нельзя делать

В Киеве кусок моста упал на проезжающий под ним автомобиль (Фото)

В Киеве кусок моста упал на проезжающий под ним автомобиль (Фото)
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве на Осокорках часть путепровода упала на автомобиль, который в тот момент проезжал под мостом.

На Осокорках в Киеве обломки путепровода упали на проезжающий под ним автомобиль.Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал еще один", - говорится в сообщении.

Пока о пострадавших информации нет. Судя по фото, передняя часть автомобиля получила значительные повреждения.

Как сообщалось ранее, 27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть Шулявского мостового путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал". Напомним, Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано по прилегающим улицам. К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Автомобиль, Мост, Осокорки, Упала часть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
03 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
04 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
05 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Итоги дня 23 июня: КиевПрайд, отказы ЦИК, решение ПЦУ и новые протесты в Тбилиси
Главные новости за 23 июня
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Солистка группы &quot;НеАнгелы&quot; очень изменилась в последнее время
Солистка группы "НеАнгелы" очень изменилась в последнее время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь