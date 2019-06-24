В Киеве кусок моста упал на проезжающий под ним автомобиль (Фото)

Новости Украины: В Киеве на Осокорках часть путепровода упала на автомобиль, который в тот момент проезжал под мостом.

На Осокорках в Киеве обломки путепровода упали на проезжающий под ним автомобиль.Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал еще один", - говорится в сообщении.

Пока о пострадавших информации нет. Судя по фото, передняя часть автомобиля получила значительные повреждения.

Как сообщалось ранее, 27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть Шулявского мостового путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал". Напомним, Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано по прилегающим улицам. К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.