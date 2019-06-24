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День в ООС: Боевики применяли крупнокалиберную артиллерию и минометы

День в ООС: Боевики применяли крупнокалиберную артиллерию и минометы
19:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины: На Донбассе в понедельник боевики 15 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали.

На Донбассе с начала суток по состоянию на вечер понедельника боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг 15 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает пресс-центр объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Так, по информации ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили 12 обстрелов позиций объединенных сил. Применялись ручные противотанковые гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела позиций украинских сил, в частности из минометов калибра 82 и 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Украинское подразделение получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в ООС.

Также, по информации пресс-центра ООС, за воскресенье, 23 июня, НВФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с применением запрещенных минского соглашениями вооружения.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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