Суд отменил арест стадиона "Черноморец" в Одессе

Новости Украины: 10 июня 2019 года суд своим определением отменил арест, наложенный на ряд активов, которые находятся на балансе АО "Имэксбанк".

Киевский апелляционный суд отменил арест некоторых активов, находящихся на балансе АО "Имэксбанк", в частности, нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"10 июня 2019 года Киевский апелляционный суд своим определением отменил арест, наложенный на ряд активов, находящихся на балансе АО "Имэксбанк", удовлетворив апелляционную жалобу представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц на определение следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева от 23 июля 2018 года. Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Таким образом, нежилые здания центрального стадиона "Черноморец" больше не обременены судебным решением.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 июня 2019 года продает нежилые здания центрального стадиона "Черноморец" в Одессе и права требования по 40 договорам. Стартовая цена активов - 3,67 млрд грн.