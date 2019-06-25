В Черкассах ограбили больницу (Видео)

Новости Украины: В Черкассах разыскивают грабителей, которые "обчистили" операционную палату одной из городских больниц.

Неизвестные мужчины посреди ночи проникли в здание горбольницы и ограбили операционную, забрав хирургический инструмент. Об этом сообщается в местных СМИ.

Камеры наблюдения смогли зафиксировать двоих нарушителей, которые подозреваются в ограблении. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как двое молодых парней заходят в помещение больницы. Буквально через минуту один из них выходит, пряча в сумку некий аппарат.

Скорее всего, пока один был "на страже", второй совершил преступление. Далее камеры наблюдения зафиксировали, как они спокойно шли коридором учреждения.

Руководство городской больницы прокомментировало инцидент, заявив, что кража была совершена ночью. Заявление в полицию уже подано, правоохранители занимаются определением лиц, совершивших нарушение, и их поиском.