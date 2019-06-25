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В Черкассах ограбили больницу (Видео)

В Черкассах ограбили больницу (Видео)
13:05 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: В Черкассах разыскивают грабителей, которые "обчистили" операционную палату одной из городских больниц.

Неизвестные мужчины посреди ночи проникли в здание горбольницы и ограбили операционную, забрав хирургический инструмент. Об этом сообщается в местных СМИ.

Камеры наблюдения смогли зафиксировать двоих нарушителей, которые подозреваются в ограблении. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как двое молодых парней заходят в помещение больницы. Буквально через минуту один из них выходит, пряча в сумку некий аппарат.

Скорее всего, пока один был "на страже", второй совершил преступление. Далее камеры наблюдения зафиксировали, как они спокойно шли коридором учреждения.

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Руководство городской больницы прокомментировало инцидент, заявив, что кража была совершена ночью. Заявление в полицию уже подано, правоохранители занимаются определением лиц, совершивших нарушение, и их поиском.

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Все по теме:

Полиция, Черкассы, Ограбление, Воры, Инструмент, Операционная, Хирургическое отделение.
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