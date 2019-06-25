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Охранники устроили гонки на Трассе здоровья в Одессе

Охранники устроили гонки на Трассе здоровья в Одессе
15:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одессе сотрудники охранного агентства на служебном автомобиле устроили гонки по пешеходной зоне.

В Одесском горсовете заявляют, что сотрудники охранного агентства на служебном автомобиле устроили гонки по пешеходной зоне города – на Трассе здоровья.

Как сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета, вчера в коммунальное учреждение «Муниципальная стража» поступило несколько заявлений от граждан об автомобиле, который на большой скорости передвигается по Трассе здоровья (трасса, расположенная вдоль побережья Черного моря).

Сотрудники указанного департамента проверили данную информацию по камерам видеонаблюдения и установили, что автомобиль охранного предприятия «Агентство безопасности «Центр» марки Chevrolet Aveo, государственный номер ВН9694СР (бортовой номер 02) на самом деле передвигается в пешеходной зоне.

В частности, в понедельник в 7:43 он заехал со стороны пляжа «Отрада» через газон и тротуар, минуя ограничители движения и пост охраны, а в 7:45 остановился возле ресторана «Кувшин». Из автомобиля вышли два охранника, и пошли в сторону ресторана «Табу».

«В это время на место прибыл сотрудник «Муниципальной охраны», который требовал от сотрудников охранного предприятия прекратить дальнейшее передвижение по пешеходной зоне и дождаться прибытия полицейских. Однако, охранники «Центра» отказались выполнять эти требования и около 8:00 поехали в обратном направлении», - сообщили в департаменте.

Как отмечается, охранники в 7:58 проехали возле поста коммунального учреждения КПП «Спуск Вице-адмирала Азарова», игнорируя работников охраны, которые требовали остановить автомобиль. Уже через две минуты, в 8:00, через газон, они покинули Трассу здоровья, выехав возле ресторана «Хуторок у моря» (пляж Ланжерон).

«Как свидетельствует видеозапись, автомобиль охранного предприятия двигался, грубо нарушая правила дорожного движения, а именно: несколько раз ехал по газонам и тротуарам, а скорость движения составляла 40-50 км/час», - сообщили в департаменте.

В департаменте также акцентировали, что собрали все обращения граждан, фото/видео инцидента и готовят заявление в правоохранительные органы, в том числе и в структуры, которые занимаются лицензированием охранных фирм.

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Одесса, Гонки, Охранники, Охранное агенство, Трасса здоровья.
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