Суд вернул двум проспектам в Киеве советские названия

Новости Украины: В Киеве суд отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича.

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Биловчук.

Он рассказал, что сегодня суд частично удовлетворил исковые требования директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций, вернув проспектам советские названия Московский (проспект Бандеры) и Генерала Ватутина (проспект Шухевича).

Вместе с тем адвокат отметил, что мотивировочную часть решения суд не объявил, поэтому он не знает, чем руководствовался суд, принимая такое решение.

В то же время он заявил, что как только получит полный текст постановления, то обжалует его в апелляционном административном суде.

Также адвокат добавил, что пока апелляционная инстанция не рассмотрит и не примет решение по данному иску, решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам старых названий не вступит в силу.