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Среда, 26.06.2019

В Виннице из прицепа автомобиля посреди дороги сбежала свинья (Видео)

В Виннице во время транспортировки из прицепа сбежала свинья. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает сайт города Винница. Отмечается, что необычный инцидент случился на светофоре на улице Чехова. Судя по опубликованному видео, животному удалось выбраться из прицепа пока авто стояло в пробке на светофоре. Вторая свинья в прицепе также пыталась сбежать, но не смогла выбраться. Сбежавшее животное ходило по проезжей части между автомобилями со стороны тротуара. Жители города пишут в комментариях, что после этого видели ее на объездной дороге. Поймал ли свинью владелец, не известно.
Фото: Скриншот
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Винница, Видео, Транспортировка, Прицеп, Посреди дороги.
15:42 Сегодня Телеграф
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