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День в ООС: Оккупанты 21 раз обстреляли позиции ВСУ

День в ООС: Оккупанты 21 раз обстреляли позиции ВСУ
23:05 Ср, 26 Июнь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: На Донбассе - 21 обстрел за день, оккупанты бьют из 122-мм артиллерии.

С начала суток российско-оккупационные войска 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом в Facebook сообщает прессцентр штаба ООС.

"С начала суток враг 21 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил возле Широкино, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Павлополя, Новоселовки Второй, Авдеевки, Песок, Водяного.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Луганского, Крымского, Зайцево, Новолуганского, Гладосово, Пивденного.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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