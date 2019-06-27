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Ученица 7-го класса в суде оспаривает изменения в украинском языке

Ученица 7-го класса в суде оспаривает изменения в украинском языке
17:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Постановление правительства об утверждении новой редакции украинского правописания оспаривает 12-летний ребенок.

Постановление правительства об утверждении новой редакции украинского правописания оспаривает 12-летний ребенок, ученица 7-го класса из Херсона Юлия Пиргас.

Как передает корреспондент, сегодня состоялось подготовительное заседание Окружного админсуда Киева по иску несовершеннолетней Пиргас к Кабмину, в котором она оспаривает постановление правительства о введении новых правил правописания в украинском языке.

На сегодняшнем судебном заседании было установлено личность истца, его представителя, поскольку истец является несовершеннолетним, и адвоката.

Кроме того, на заседании адвокат истца подал ходатайство об истребовании протоколов совместного заседания Министерства образования и науки и президиума Академии наук Украины, на основании которых было согласовано новое правописание.

«Я прошу суд истребовать у ответчика и у Министерства науки и образования указанные протоколы, поскольку одним из оснований иска является то, что правительство утвердило правописание и в течение недели после его утверждения продолжало его менять», - сказал адвокат истца Дмитрий Ильченко.

После этого в заседании суда был объявлен перерыв до 14.00 15 августа.

В комментарии журналистам несовершеннолетняя истица Пиргас сообщила, что именно её не устраивает в новом правописании.

«Мне не нравится, что порочат наш язык, они делают его очень смешным и не современным. Я не понимаю, как на таком языке можно общаться. Это как дать хозяину поля вместо трактора плуг, и как он не захочет обрабатывать свое поле плугом, так и народ не захочет общаться на новом языке. Я не понимаю, для чего мы развивали свой язык, если вот так просто мы должны переключиться на правописание 1929 года», - сказала истица.

Также Пиргас отметила, что ей кажутся смешными такие слова как «Атены» (вместо Афины - ред), «тотопарат» (в действительности такого слова не существует - ред).

«Это действительно смешно, и мой класс меня поддерживает», - сказала девочка.

Вместе с тем следует отметить, что она не смогла правильно ответить на вопрос журналистов, как, например, по новому правописанию пишется слово «пол яблока», а также какое правописание пришло на смену скрипниковскому.

В свою очередь мать истицы Елена Пиргас заявила, что полностью поддерживает исковые требования своей дочери и заверила журналистов, что инициатором иска была её дочь, и никто их не побуждал к обжалованию соответствующего постановления правительства.

«Ребенок посмотрел новости, увидела, что меняется правописание. Она спросила у меня, что изменится в правописании, мы просмотрели материалы по этому поводу в интернете, и этого было достаточно, чтобы подать иск», - сказала Елена Пиргас.

Также она заверила, что и она, и ее семья являются украиноязычными и не выступают против использования украинского языка, а только против нового правописания.

Вместе с тем адвокат истицы Ильченко заявил, что суд должен отменить постановление Кабина об утверждении правописания, поскольку была нарушена процедура его принятия.

В Украине вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

Он пояснил, что, принимая решение, правительство действовало на основании признанного неконституционным закона об основах государственной языковой политики (так называемого закона «Колесниченко-Кивалова»), поскольку именно этот закон предоставлял Кабмину такие полномочия.

Однако новый закон о функционировании украинского языка как государственного, не вступил в силу в момент принятия постановления, делегирует эти полномочия специальной комиссии, а не правительству.

Кроме того, Ильченко заявил, что премьер-министр Владимир Гройсман заработал себе этим постановлением политические дивиденды, и что данный иск должен предостеречь следующие правительства от использования языка в качестве политического инструмента.

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Суд, Украинский язык, Правописание, Украинское правописание.
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