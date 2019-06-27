Ученица 7-го класса в суде оспаривает изменения в украинском языке

Новости Украины: Постановление правительства об утверждении новой редакции украинского правописания оспаривает 12-летний ребенок.

Постановление правительства об утверждении новой редакции украинского правописания оспаривает 12-летний ребенок, ученица 7-го класса из Херсона Юлия Пиргас.

Как передает корреспондент, сегодня состоялось подготовительное заседание Окружного админсуда Киева по иску несовершеннолетней Пиргас к Кабмину, в котором она оспаривает постановление правительства о введении новых правил правописания в украинском языке.

На сегодняшнем судебном заседании было установлено личность истца, его представителя, поскольку истец является несовершеннолетним, и адвоката.

Кроме того, на заседании адвокат истца подал ходатайство об истребовании протоколов совместного заседания Министерства образования и науки и президиума Академии наук Украины, на основании которых было согласовано новое правописание.

«Я прошу суд истребовать у ответчика и у Министерства науки и образования указанные протоколы, поскольку одним из оснований иска является то, что правительство утвердило правописание и в течение недели после его утверждения продолжало его менять», - сказал адвокат истца Дмитрий Ильченко.

После этого в заседании суда был объявлен перерыв до 14.00 15 августа.

В комментарии журналистам несовершеннолетняя истица Пиргас сообщила, что именно её не устраивает в новом правописании.

«Мне не нравится, что порочат наш язык, они делают его очень смешным и не современным. Я не понимаю, как на таком языке можно общаться. Это как дать хозяину поля вместо трактора плуг, и как он не захочет обрабатывать свое поле плугом, так и народ не захочет общаться на новом языке. Я не понимаю, для чего мы развивали свой язык, если вот так просто мы должны переключиться на правописание 1929 года», - сказала истица.

Также Пиргас отметила, что ей кажутся смешными такие слова как «Атены» (вместо Афины - ред), «тотопарат» (в действительности такого слова не существует - ред).

«Это действительно смешно, и мой класс меня поддерживает», - сказала девочка.

Вместе с тем следует отметить, что она не смогла правильно ответить на вопрос журналистов, как, например, по новому правописанию пишется слово «пол яблока», а также какое правописание пришло на смену скрипниковскому.

В свою очередь мать истицы Елена Пиргас заявила, что полностью поддерживает исковые требования своей дочери и заверила журналистов, что инициатором иска была её дочь, и никто их не побуждал к обжалованию соответствующего постановления правительства.

«Ребенок посмотрел новости, увидела, что меняется правописание. Она спросила у меня, что изменится в правописании, мы просмотрели материалы по этому поводу в интернете, и этого было достаточно, чтобы подать иск», - сказала Елена Пиргас.

Также она заверила, что и она, и ее семья являются украиноязычными и не выступают против использования украинского языка, а только против нового правописания.

Вместе с тем адвокат истицы Ильченко заявил, что суд должен отменить постановление Кабина об утверждении правописания, поскольку была нарушена процедура его принятия.

Он пояснил, что, принимая решение, правительство действовало на основании признанного неконституционным закона об основах государственной языковой политики (так называемого закона «Колесниченко-Кивалова»), поскольку именно этот закон предоставлял Кабмину такие полномочия.

Однако новый закон о функционировании украинского языка как государственного, не вступил в силу в момент принятия постановления, делегирует эти полномочия специальной комиссии, а не правительству.

Кроме того, Ильченко заявил, что премьер-министр Владимир Гройсман заработал себе этим постановлением политические дивиденды, и что данный иск должен предостеречь следующие правительства от использования языка в качестве политического инструмента.